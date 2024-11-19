Индекс Мосбиржи упал до минимума с начала месяца

Индекс Мосбиржи во вторник опустился ниже 2700 пунктов. Индикатор находится на этом уровне впервые с 7 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Дневной минимум составил 2674,42 пункта. По состоянию на 12:05 по московскому времени индекс находился на отметке 2675,55 пункта (-1,66%).

В лидерах падения ценные бумаги компаний «Транснефть» (-4,95%), «Ростелеком» (3,02%), ММК (-2,26%), Ozon (-2,11%) и «Россети» (-2,05%).

Активнее других росли бумаги компаний «Сургутнефтегаз» (+1,03%), «Интер РАО» (+0,98%), «Русагро» (+0,07%) и «Полюс» (+0,01%).

«На котировки российских акций и рубля наибольшее влияние оказывает новостной фон и рост эскалации со стороны уходящей администрации США», — пишет в своей аналитической заметке портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Согласно прогнозам, курс доллара на текущей неделе приблизится к 102 рублям.