Россиянам предсказали доллар по 110 рублей

Если россияне хотят вложить сбережения в ценные бумаги, то лучше выбирать компании с государственным участием и хорошей чистой прибылью. Об этом заявил экономист Алексей Кричевский. Его процитировала «Российская газета».

По его словам, к наименее рисковым категориям относятся такие сектора, как телекоммуникации, нефтедобыча и металлургия. Если человек настроен на получение большей доходности и готов к риску, то он может обратить внимание на облигации коллекторов, микрофинансовых организаций и ломбардов. Доходность данного сегмента увеличивается из года в год.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Кричевский обратил внимание, что если россиянин остерегается идти в банки или на фондовый рынок, но стремится избежать обесценивания сбережений, то он может купить валюту.

«Тем более что в 2025 году тот же доллар может стоить уже порядка 110 рублей», — сказал экономист.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары. По его словам, есть более выгодные способы вложения денег. Например, это облигации федерального займа.