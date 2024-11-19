Названы наиболее подорожавшие продукты из корзины Индекса Мишек

В России с 9 по 16 ноября на 2,5 процента вырос так называемый Индекс Мишек. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на создателя этого индекса заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александра Абрамова.

Он отметил, что с 11 по 16 ноября на 12,5 процента подорожал плавленый сыр «Фетакса», а на 11,5 процента подсолнечное масло «Олейна» и морковь.

Индекс Мишек учитывает 14 популярных продуктовых товаров. В этот список входят: конфеты мармеладные мишки Fruit-Tella и «Мишка косолапый», апельсиновый сок J-7, самый дешевый белый хлеб, морковь, бананы, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне», масло подсолнечное «Олейна», самая дешевая куриная тушка, чай «Акбар», сливочное масло «Простоквашино» и плавленый сыр «Фетакса».

Названы продукты, которые резко подорожают к Новому году

Ранее исследовательский холдинг Ромир сообщал, что с 30 сентября по 6 октября среднестатистическая российская семья потратила на продукты питания и товары повседневного спроса 7 тысяч 451 рубль.