На Западе «отменили» дешевый доллар

Доллар вступает в новый период укрепления, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз стратегов Goldman Sachs.

«Мы больше не ожидаем широкого обесценивания доллара», — говорится в последней аналитической заметке.

На протяжении последних двух лет в Goldman прогнозировали неглубокое обесценивание доллара с пика конца 2022 года. Теперь же аналитики ждут укрепления американской валюты.

Поддержку доллару оказывают планы нового президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины. Рост тарифов, наряду с бурно развивающейся экономикой и ростом цен на активы в США, являются «мощной комбинацией для доллара», пишут валютные стратеги Goldman Sachs.

Аналитики банка ожидают ослабление евро в течение следующих 12 месяцев до $1,03. Курс японской валюты, согласно прогнозу, упадет до 159 иен за доллар.

В конце прошлой недели доллар превысил 100 рублей.