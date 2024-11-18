Великобритания ввела санкции против судна под российским флагом

Минфин Великобритании внес в санкционный список судно PORT OLYA-3, которое находится под российским флагом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно документу, судно подозревают в перевозке военных грузов в Россию. При этом из какой именно страны PORT OLYA-3 возит военные грузы, в документе не указывается.

«PORT OLYA-3 участвует в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, или получение выгоды от правительства России, или его поддержка», — сказано в документе британского минфина.

Ранее президент Южной Кореи заявил, что Сеул планирует добиваться введения новых санкций против России и КНДР.