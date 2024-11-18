Экономист указал на заложенные в бюджете Украины средства на продолжение конфликта

Кабмин Украины при составлении проекта бюджета заложил туда вероятность продолжения военного конфликта в течение всего следующего года. Об этом заявил киевский экономист Алексей Кущ, сообщает ТАСС.

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По его словам, правительство Украины ожидает, что конфликт может продолжаться в течение всего 2025 года. Эксперт отметил, что проект бюджета свидетельствует о том, что начало активного восстановления экономики страны откладывается.

Кущ также предположил, что возможен сценарий «заморозки конфликта», то есть его перехода в режим низкой интенсивности.

13 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что свыше $100 млрд международной помощи поступило в бюджет Украины с февраля 2022 года.

Проект бюджета Украины на 2025 год был принят в первом чтении 31 октября. Во время выступления в Верховной раде бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что расходы на оборону неуклонно уменьшаются. Он также подверг критике правительство Украины за то, что у него в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров.