В России рассказали, куда может пойти газ после остановки поставок в Австрию

«Газпром» может перепродавать газ, предназначавшийся Австрии, в Словакию или снизить поставки через Украину. Об этом заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает РИА Новости.

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По его словам, суточные объемы российского газа, которые Австрия получала в 2024 году, составляли порядка 17 млн кубометров. Эксперт добавил, что это соответствует примерно 40-45% общего объема поставок «Газпрома» через Украину. При этом российские поставки «закрывали» порядка 80% поставок.

Юшков заявил, что отказ от газа из России теперь является проблемой австрийской стороны. Объяснения австрийской стороны эксперт назвал непонятными.

До этого стало известно, что Словакия продолжила получать газ из России на фоне прекращения поставок в Австрию.

Австрийский импортер OMV Marketing und Trading прекратил получать газ от «Газпром экспорт» с 6:00 по местному времени (4:00 мск) 16 ноября.