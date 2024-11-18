Польский президент Анджей Дуда признал, что Варшава опасается того, что власти Германии и России договорятся о возобновлении работы газопровода «Северный поток».

Об этом пишет РИА Новости.

Во время беседы с журналистами лидер Польши связал телефонный диалог немецкого канцлера Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным с попыткой руководства ФРГ «вернуться к энергетическим контрактам» с Москвой.

«Это действия, против которых мы протестовали на протяжении многих лет», — заявил Дуда, говоря о якобы попытке Шольца договориться о возобновлении работы СП.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о доказательствах причастности США и Великобритании к подрывам газопроводов «Северный поток».