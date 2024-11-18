В России упал в цене бензин АИ-95

Бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник подешевел, тогда как семь торговые сессий подряд цена повышалась, следует из данных торгов.

Стоимость марки АИ-95 по территориальному индексу Европейской части России упала на 2,42%, до 63 223 рублей за тонну. Кроме того, упал в цене бензин АИ-92 - на 2,33%, до 60 490 рублей за тонну. На прошлой неделе стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 повышалась на 3,5% и 4,9% соответственно.

Кроме того, в понедельник подешевело летнее и межсезонное дизельное топливо. Цена летнего дизтоплива снизилась на 0,44%, до 60 137 рублей за тонну, межсезонного - на 0,45%, до 58 351 рубля.

В середине августа сообщалось, что в РФ продлили ограничение на вывоз бензина до 31 декабря 2024 года. Данное решение приняли для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса.