Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против России

Министры иностранных дел ЕС обсудят новые антироссийские санкции, призванные "истощить ресурсы России", которые она использует в украинском конфликте.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на министерскую встречу в Брюсселе.

"Сегодня мы будем решать вопрос о новом пакете санкций, направленном против физических и юридических лиц, поддерживающих военные действия со стороны РФ. Санкции должны позволить нам истощить ресурсы, которые Россия использует в этом конфликте уже 2,5 года", - сказал министр.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 9 ноября заявил, что Евросоюз готовит 15-й пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине. Ранее газета Politico сообщила, что страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа. Источники издания подчеркивали, что в 15-м пакете Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский СПГ, закупки которого в 2024 году вновь начали быстро расти на ожиданиях новых санкционных ограничений, которые ударят по энергетике ЕС.