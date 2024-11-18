Сеул намерен нарастить импорт нефти и газа из США

Правительство Республики Кореи планирует наращивать импорт американских нефти и газа, чтобы снизить торговый профицит после вступления в должность президента Дональда Трампа, который активно критикует страны с таким дисбалансом в торговле с США. Об этом пишет газета "Чунан ильбо" со ссылкой на источники.

Трамп критикует страны, которые имеют профицит в торговле с США, считая, что это идет во вред американской экономике, и грозит использовать против них высокие ввозные пошлины. Южная Корея относится к таким странам с профицитом почти $44 млрд. в 2023 году, а по итогам текущего года он, как ожидается, будет еще выше.

В правительстве республики считают, что наращивание импорта нефти и газа из США может стать одним из наиболее простых вариантов снизить профицит в двусторонне торговле. При этом Сеул не планирует реализовывать этот план немедленно, а хочет использовать его как рычаг на переговорах с новой администрацией США.

"Увеличение импорта энергоносителей из США всерьез обсуждается, и этот вариант поддерживают многие политики и чиновники", - сказал собеседник издания.

Республика Корея ранее уже прибегала к такой политике во время первого президентского срока Трампа. В прошлом году она импортировала американскую нефть более чем на $10 млрд, по этому показателю США уступают в Южной Корее лишь Саудовской Аравии. Кроме того, США занимают четвертое место по экспорту газа в республику. Как пишет издание, доля американского газа составляет почти 12% общего импорта, но государственная компания Korea Gas может нарастить поставки сжиженного природного газа из США, заменив им импорт из Омана и Катара.