В России задумались о строительстве нового газопровода

Затянувшиеся согласования строительства газопровода «Сила Сибири-2» из России в Китай, к которому в Пекине уже несколько лет не проявляют публичного интереса, заставил российские власти задуматься об альтернативных маршрутах. Об этом со ссылкой на слова вице-премьера Александра Новака и комментарии источников на рынке пишет «Коммерсантъ».

В рамках форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», состоявшегося на прошлой неделе, чиновник намекнул на новый проект, но уточнил, что речь идет только об идее.

Однако собеседники издания напоминают, что до 2016 года «Газпром» в качестве основного западного маршрута в Китай готовил проект «Алтай» мощностью 30 миллиардов кубометров. В отличие от «Силы Сибири-2», который хотят проложить через Монголию, «Алтай» планировали пустить через Павлодарскую, Абайскую и Карагандинскую области Казахстана. Другим вариантом был маршрут через Абайскую и Жетысускую области с подключением к системе газопроводов Запад — Восток в Хоргосе.

Преимущество «Алтая» в том, что почти две тысячи из 2,6 тысячи километров от Ямала до Алтая предполагалось построить рядом с действующими газопроводами. Такое решение заметно снижает стоимость проекта.

Источник издания предположил, что проект, из которого 10 миллиардов кубометров в год покупал бы Казахстан, а 35 миллиардов — Китай, может обойтись в 1,18 триллиона рублей. При этом «Газпром» мог бы добиться софинансирования от Казахстана или Китая. В случае решения всех вопросов с согласованиями трубу можно будет запустить уже в 2029 году.

В то же время, отмечается в материале, есть риск снижения спроса на газ в Китае после 2040 года, а также возникает проблема с транзитом по чужой «трубе». Инструментов давления на Казахстан в случае торговых споров у России меньше, чем в случае с Монголией, а конфликт может привести к непредсказуемым последствиям.

Основной причиной проблем с согласованием «Силы Сибири-2» источники называют желание Пекина покупать газ гораздо дешевле, чем предлагает «Газпром», а также не вкладываться в строительство. При этом китайская сторона имеет крупные контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ) и готова ждать сколь угодно долго.