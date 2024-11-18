Нефть дорожает на обострении геополитических рисков

Цены на нефть выросли в понедельник, после того как в выходные обострилась обстановка на геополитическом фронте, пишет Reuters.

При этом опасения по поводу спроса на топливо в Китае, втором по величине потребителе в мире, и прогнозы по поводу избытка нефти в мире сдерживают бычий импульс.

Фьючерсы на Brent подорожали на 0,34%, до $71,28 за баррель к 10:35 мск., а контракты на WTI торговались на на уровне $67,11 за баррель, поднявшись на 0,31%.

Администрация президента Джо Байдена разрешила Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов вглубь территории России, заявили в воскресенье два американских чиновника и источник, знакомый с этим решением, что стало значительным поворотом в политике Вашингтона в конфликте между Украиной и Россией.

Это решение может привести к возвращению геополитической премии за риск на рынке нефти, поскольку это эскалация напряженности, сказал аналитик IG markets Тони Сикамор.

В России по меньшей мере три нефтеперерабатывающих завода были вынуждены остановить переработку или сократить объемы производства из-за больших убытков на фоне ограничений на экспорт, роста цен на нефть и высокой стоимости заимствований, по данным пяти источников в отрасли.

На прошлой неделе Brent и WTI упали более чем на 3% на слабых данных из Китая и после того, как Международное энергетическое агентство предсказало, что в 2025 году мировое предложение нефти превысит спрос более чем на 1 млн баррелей в день, даже при условии сохранения сокращений добычи ОПЕК+.

Пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов Китая в октябре упала на 4,6% по сравнению с прошлым годом, а рост производства на заводах страны замедлился в прошлом месяце, показали данные в пятницу.

Инвесторы также обеспокоены темпами и масштабами снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что создает неопределенность на мировых финансовых рынках.

В США количество действующих нефтяных буровых установок на прошлой неделе сократилось на одну до 478, что является самым низким показателем с недели, завершившейся 19 июля, свидетельствуют данные Baker Hughes.