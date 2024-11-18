Эксперты объяснили падение рубля. Что будет дальше

На прошлой неделе курс доллара на внебиржевом рынке превысил 100 ₽ впервые с октября 2023 года. Рост за неделю составил 2,4 ₽. Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, прибавил 2,16 ₽ и составил 99,9971 ₽.

Ослаблению рубля способствует внешнеторговый дисбаланс, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Цены на нефть с сентября буксуют почти на месте, в то время как спрос на импорт и, следовательно, на инвалюту активизируется по сезонным причинам. Добавим к этому повышенные бюджетные расходы, характерные для последних недель года, и получим не самые радужные перспективы рубля», — рассказал он «Коммерсанту».

В октябре показатели торгового и платежного баланса не ухудшились — он остаётся положительным и составляет $11,8 миллиарда, сальдо текущих операций — $6,5 миллиарда, отмечает директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков. Экспорт по сравнению с октябрём 2023 года вырос на 5%, импорт — на 3,4%. По сравнению с сентябрём 2024 года оба показателя снизились — на 7,9% и 8,7% соответственно.

«На текущий момент нет серьезных оснований для ослабления рубля, поэтому ожидаем, что на этой неделе курс останется в пределах 95–100 ₽ за доллар США», — прогнозирует эксперт.

Поддержкой рубля по-прежнему выступает высокая ключевая ставка, отмечают аналитики. Однако укрепление доллара на мировых рынках и близость новогодних праздников могут привести к волатильности национальной валюты в ближайшие месяцы, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.