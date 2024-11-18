Реальные цены на продукты увеличились за год на 50-100%

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» оценил реальное повышение цен на продукты питания в 2024 году в России в 50-100%.

По словам экономиста, грядущий рост тарифов ЖКХ и падение нацвалюты РФ создают дополнительное инфляционное давление. По его словам, в такой ситуации темпы роста цен вряд ли существенно снизятся до конца года и в предстоящем году.

Экономист подчеркнул, что высокий уровень инфляции продолжит снижать реальные доходы населения. В частности, это касается регионов, где уровень зарплат существенно ниже московского. Антонов отметил, методика расчета официальной инфляции использует усредненную потребительскую корзину, которая может значительным образом отличаться от реальных трат большинства российских граждан.

В России резко подорожал один продукт

К октябрю годовая инфляция в России составила 8,4%, свидетельствуют данные Банка России. Советник председателя регулятора Кирилл Тремасов заявлял, что ЦБ пока не наблюдает устойчивого замедления инфляции. По его словам, в начале ноября рост цен продолжался высокими темпами.