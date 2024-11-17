Текущая неделя стала худшей для золота за три года

Стоимость золота за последнюю неделю упала почти на 5%, до $2565,49 за унцию спотового золота. Это стало самым большим единоразовым снижением за три года. Помимо золота, также упала стоимость серебра, платины и палладия, пишет Reuters.

Напомним, что в пятницу, 15 ноября, Банк России снизил учетную цену на золото до 8253,82 рублей за грамм, на платину до 3 002 рублей за грамм.

Экономисты отметили, что падение стоимости обусловлено укреплением доллара после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также прогнозами аналитиков по ставке ФРС и уровню инфляции.

«Пока на золото негативно повлияло избрание Трампа, но ситуация может измениться», — отметил аналитик рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса.

Цены на золото обновили исторический максимум после выхода данных о бюджете США

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в следующем году цены на золото вырастут до рекордных максимумов.