В России определят меры поддержки индустрии детских товаров

Минпромторг планирует определить меры поддержки для индустрии детских товаров до конца 2024 года. Об этом сообщил глава министерства Антон Алиханов во время выступления на первом заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка», передает РИА Новости.

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По его словам, определенные меры поддержки будут направлены в Фонд развития промышленности и другие инстанции.

«До конца года мы планируем определить дополнительные меры поддержки, которые мы могли бы использовать для поддержки и этого конкурса, и вообще, в принципе, индустрии детских товаров», — заявил Алиханов.

Он добавил, что в 2023 году поддержку получили 200 предприятий. На данный момент в стране создан кластер производителей детских товаров и игрушек, который объединяет восемь предприятий в Республике Башкортостан и одно предприятие из Донецкой народной республики. Глава Минпромторга отметил, что при необходимости будет создана новая система запретов и ограничений. Алиханов заявил, что производство детских товаров является серьезным рынком, который должен продвигать русский культурный код через продукцию.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам обратиться в Федеральную антимонопольную службу с предложением проанализировать цены на детское питание и принять меры при необходимости.