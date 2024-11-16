В Казахстане рассказали о сокращении экспорта нефтепродуктов в Россию

Экспорт нефтепродуктов из Казахстана в Россию в январе-сентябре текущего года в 1,5 раза сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные казахстанской статслужбы сообщает РИА Новости.

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Экспорт нефтепродуктов за указанный период в этом году упал до 46,2 миллиона долларов, в котором только в сентябре Казахстан отправил в Россию нефтепродукты на 5,1 миллиона.

Крупнейшим покупателем продуктов нефтепереработки у Казахстана выступили Нидерланды (355,4 миллиона долларов), Турция (103,6 миллиона) и Киргизия (49,2 миллиона). На пятом месте после России, занявшей четвертую позицию, находится Узбекистан (43,3 миллиона).

Ранее ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Александра Новака сообщил, что Россия и Казахстан пообещали компенсировать лишнюю добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.