ЦБ отменяет ограничение предельной стоимости кредита по кредитным картам

Банк России отменяет ограничение предельной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам. Согласно решению совета директоров ЦБ, мораторий будет действовать с 1 января по 31 марта 2025 года.

В ЦБ напомнили, что обычно мораторий вводится в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК, в том числе рыночных ставок, если ценообразование кредитных продуктов подстраивается с лагом. По большинству категорий кредитов ужесточение денежно-кредитных условий (с начала III квартала банки увеличили ставки по вкладам на 3,6 п. п.) оперативно нашло отражение в рыночной стоимости, и, как полагает регулятор, допустимого законом отклонения достаточно, чтобы кредитование не останавливалось.

«По кредитным картам из-за некорректных практик ряда крупных банков, на которые приходится основной объем выдач, среднерыночное значение ПСК за III квартал 2024 года оказалось заниженным. Поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то в сегменте кредитных карт это ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт для граждан. С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам», – говорится в сообщении Центробанка.

Одновременно ЦБ направил банкам письмо, в котором предупредил о недопустимости использования некорректной методики начисления ПСК и потребовал оперативно устранить нарушения.

Нововведения ЦБ могут повлиять на динамику выдачи кредитных карт, которая в последние два месяца демонстрирует снижение.