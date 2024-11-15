В Росрыболовстве прокомментировали подорожание красной икры

Ситуация с ростом цен на красную икру в России в преддверии новогодних праздников является неадекватной, учитывая запасы деликатеса благодаря прошлогодней высокой путине, сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в рамках рабочей поездки главы Росрыболовства Ильи Шестакова в Астраханскую область.

"Путина была ниже, чем в предыдущем году, но в предыдущем она была рекордной, и остатки прошлой путины не распродаются еще в этом году. Плюс у нас неплохие показатели по производству икры от аквакультуры, поэтому дефицита икры на рынке нет. <…> Считаем, что подорожание неадекватное", - сказал Соколов.

По его словам, информация о дефиците икры из-за низкой путины в этом году "разгоняется" представителями бизнеса. Федеральная антимонопольная служба провела соответствующую проверку, и Росрыболовство ждет ее результатов для изучения.

Соколов также уточнил, что емкость потребления рынка красной икры составляет 12-14 тыс. тонн, при этом в России произведено 12 тыс. тонн икры.

"Рынок икрой обеспечен. Есть еще аквакультурный проект, который развивается. У нас порядка 150 тыс. тонн лососевых выращивается", - добавил он.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что вылов лососевых видов рыб в России по итогам 2024 года составит около 250-260 тыс. тонн, при этом производство красной икры снизится по сравнению с 2023 годом - до 11-13 тыс. тонн.