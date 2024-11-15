Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,5% с 2,9%, в 2025 году - до 1,8% с 1,7%. Об этом говорится в осеннем экономическим прогнозе Еврокомиссии.

В 2026 году ЕК прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1,6%.

"После неожиданно сильного роста ВВП в первой половине 2024 года экономическая активность, по прогнозам, замедлится до конца года и продолжит снижаться в 2025 и 2026 годах", - прокомментировали в ЕК.

Там добавили, что росту экономики РФ, наблюдавшемуся с конца 2023 года, в том числе способствовало высокое потребление домохозяйств на фоне увеличения реальной заработной платы. Расходы домохозяйств увеличились и за счет государственных трансфертов военнослужащим и их семьям. Частные инвестиции также оказали поддержку экономике. Они увеличились благодаря росту спроса на отечественные товары после ухода иностранных компаний. Дополнительным стимулом для инвестиций стало финансируемое государством расширение военных секторов, включая транспорт и машиностроение.

Ожидается, что потребление домохозяйств в ближайшие годы останется высоким, несколько снизившись по мере замедления роста реальной зарплаты и сокращения субсидируемых кредитов. Рост инвестиций же замедлится в 2024 году и даже сократится в 2025 году, прежде чем возобновится в 2026 году.

Уровень безработицы, по оценкам ведомства, в 2024-2025 годы составит 2,6% и 2,7% соответственно, против ранее прогнозируемых 3% и 3,2%. В 2026 году показатель вырастет до 3%, считают в ЕК.

Инфляция

Инфляция в России с начала 2024 года ускорилась и достигнув пика в 9,1% в июле. В ответ ЦБ РФ повысил ключевую ставку тремя последовательными повышениями - до 21% в октябре. В дальнейшем общая инфляция будет умеренной, считают в ЕК. Первые признаки замедления появились в сентябре, когда инфляция составила 8,6%.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, инфляция в РФ в 2024 году составит 8,1%, а затем снизится до 5,7% в 2025 году. В 2026 году, согласно оценкам, показатель должна уменьшиться до 4,5%, что близко к цели Банка России в 4%.