Новак объяснил ограничения майнинга в ряде российских регионов

Новак назвал причины ограничения майнинга в ряде российских регионов
Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал РБК ограничения майнинга, которые с 1 декабря могут коснуться ряда российских регионов. По его словам, важно иметь возможность предпринимать такие шаги, чтобы в регионах, где есть или прогнозируется дефицит электроэнергии, была возможность подключения социально значимых потребителей.
Зампред правительства отметил, что само по себе потребление электроэнергии майнингом полезно, но только там, где есть свободные мощности, а вот для ситуации, когда оно приводит к дефициту необходимо правовое регулирование, которое будет осуществляться в соответствии с принятым недавно законом.
«Такие регионы, как Иркутская область, ее южная часть, Бурятия, Забайкалье и так далее планируем внести в список, где майнинг запрещен», — сказал Новак, уточнив, что до этого обсуждалась идея создания специальных зон, где соответствующая деятельность будет разрешена, но потом решено было сосредоточиться на точечных ограничениях в местах энергодефицита.