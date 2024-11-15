Назван единственный способ остановить рост цен в России

Чтобы остановить рост цен в России, ключевая ставка Центробанка РФ должна быть снижена до 15–16%, рассказала экономист Елизавета Константинова. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что также важно активизировать поддержку производства и импортозамещения.

По ее словам, это позволит создать условия для бизнеса и ослабит зависимость от привезенных товаров.

«Чтобы предотвратить стагфляцию — рост цен при застое в экономике, стоит смягчить монетарную политику, снизив ключевую ставку до 15–16% к середине 2025 года, а также активизировать поддержку производства и импортозамещение. Это создаст условия для бизнеса, ослабит зависимость от импорта и повысит устойчивость экономики. Также важно стимулировать малый и средний бизнес, создавая благоприятные условия», — пояснила Константинова.

По ее словам, если Центробанк повысит ключевую ставку выше 22%, это приведет к удорожанию кредитов для бизнеса и граждан. Эксперт предупредила, что это чревато корпоративными дефолтами, особенно в производственном секторе.

Чем грозит повышение Банком России ключевой ставки до 22%

«Около 20% предприятий уже испытывают проблемы с долгами. Прогнозируемая ситуация может привести к обвалу инвестиций. Высокие ставки делают российский рынок менее привлекательным для инвесторов», — заключила экономист.

Инвестиционный советник и основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова ранее заявила, что заметное снижение ключевой ставки может привести к резкому оттоку средств с депозитов. Когда вклады не смогут приносить прежнюю доходность, люди будут стремиться вложить деньги в покупку товаров, уточнила эксперт.