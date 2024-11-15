В нескольких регионах РФ намерены запретить майнинг

Министерство энергетики РФ предложило запретить майнить криптовалюту в ряде регионов с декабря 2024 года.

Вопрос будет рассмотрен на заседании межправительственной комиссии 18 ноября, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Александра Новака.

«Да, есть предложение от Минэнерго, будем рассматривать на правкомиссии 18 ноября», — сказал представитель аппарата вице-премьера.

Как отметили в Минэнерго, есть предложение ввести запрет на майнинг криптовалюты в ряде регионов с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и с субсидируемой ценой на электрическую энергию в периоды прогнозируемого дефицита.

В ведомстве указали, что Правительство вправе вводить ограничения на майнинг в отдельных регионах или на отдельных территориях. Решение об этом принимает правительственная комиссия после изучения предложений от Минэнерго и глав регионов.

Ранее газета «Коммерсант» писала о планах запретить майнинг криптовалют в ряде регионов, ссылаясь на материалы к заседанию правкомиссии по развитию электроэнергетики. Речь идет о населенных пунктах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Предполагается, что запрет будет введен с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года, а после окончания этого срока он будет действовать лишь во время пиковых нагрузок в этих регионах: с 15 ноября по 15 марта ежегодно до 2031 года.

Запрет также может быть введен в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.