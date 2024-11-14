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Эксперт объяснил причины укрепления доллара

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев объяснил причины укрепления доллара. Об этом сообщает «Коммерсант».

Названы причины укрепления доллара
© РИА Новости

Напомним, что ранее внебиржевой курс доллара поднялся выше 100 рублей, чем обновил собственный рекорд более чем за год. При этом, укрепление доллара по отношению к рублю происходит с августа. Как отмечает источник, многие связывают этот рост позиций доллара с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа.

В свою очередь, Владимир Евстифеев считает, что наблюдаемый сейчас рост доллара можно назвать «внушительным». При этом эксперт связывает эту динамику и с ростом в России базовой ставки.

«Укрепление американской валюты связано с неопределенностью в отношении перспектив базовой ставки, которая возникла по итогам ноябрьского заседания ФРС, а также неожиданными для многих итогами президентских выборов в США»,— рассказал он.

Ранее курс доллара превысил 100 рублей.

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