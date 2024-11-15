СМИ: еще один пакет санкций ЕС против России могут принять в 2025 году

Очередной пакет санкций Евросоюза против России могут принять до 24 февраля 2025 года.

Как указывает Bloomberg, в него могут войти дальнейшие ограничения на торговлю, а также пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.

Рогов рассказал об извлечении выгоды из западных санкций

При этом в агентстве подчеркнули, что в последние месяцы ЕС становилось всё труднее добиваться одобрения антироссийский санкций из-за того, что Венгрия часто использовала право вето в ходе переговоров.

Ранее сообщалось, что власти США работают над принятием новых санкций против России и КНДР, которые, как ожидается, вступят в силу к концу ноября.

Между тем, шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС действительно готовит 15-й пакет санкций против России.