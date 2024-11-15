Глава МЭР заявил о влиянии высокой ключевой ставки на рост экономики

Высокая ключевая ставка все большее давление оказывает на рост экономики, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников на заседании, посвященном развитию региональных экономик в условиях санкций.

По его словам, сейчас экономика продолжает расти темпами выше мировых и регионы достаточно уверенно перестраивают экономику. Рост инвестиций в целом по году будет высокий, во многом из-за завершения компаниями начатых ранее проектов, сказал он.

Однако в дальнейшем, отмечает министр, прогнозируется замедление роста экономики.

"В следующем году ожидаем замедление инвестиционной активности на фоне высокой стоимости заемного финансирования и оттока, в том числе и средств юридических лиц на депозит. Вы прекрасно понимаете, что никакой проект сейчас внутренний не может со ставкой депозитов конкурировать", - пояснил Решетников

Он также подчеркнул, что Правительство РФ и ЦБ ищут баланс между ростом экономики и задачей по снижению инфляции, понимая, что попытки замедлить рост цен могут поставить под угрозу долгосрочный экономический рост,

Предлагается основной упор сделать на максимальную поддержку инвестиционной активности бизнеса и экономику предложения в целом.