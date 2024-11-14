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Bloomberg: новые санкции ЕС будут направлены на "теневой флот" нефтяных танкеров РФ

Страны Евросоюза разрабатывают новые пакеты антироссийских санкций — один направлен на «теневой флот» нефтяных танкеров РФ, а второй содержит торговые ограничения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Стали известны детали новых пакетов антироссийских санкций ЕС
© РИА Новости

По данным агентства, пакет санкций, который направлен против «теневого флота» нефтяных танкеров РФ страны ЕС намерены утвердить до конца 2024 года. Он также будет включать в себя меры в отношении лиц, задействованных в такого рода нефтеторговле. При этом отмечается, что страны ЕС все еще ведут переговоры о деталях этого пакета санкций, ведь для его принятия нужно единогласное одобрение всех 27 государств. В Bloomberg указали, что в последние месяцы этого добиться все труднее, поскольку Венгрия часто применяет право вето.

«ЕС также работает над более крупным пакетом санкций, который он надеется принять в следующем году, когда председательство в блоке перейдет от Венгрии к Польше. Он будет включать в себя дальнейшие торговые ограничения, а также увеличение пошлин на российские сельскохозяйственные товары», — говорится в тексте.

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Уточняется, что по планам этот пакет санкций может быть представлен уже в январе.

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