«Газпром» обвинил ЕС в искусственном разрушении спроса на газ

Страны — участницы Европейского союза вредят собственной экономике, искусственно разрушая спрос на газ. Об этом заявила российская энергетическая компания «Газпром».

В сообщении указывается, что политика ЕС привела к дальнейшему падению потребления газа, а также закрытию предприятий энергоёмких отраслей и переводу производственных мощностей в другие регионы.

«Потребление газа в Европе продолжит сокращаться. Темпы снижения будут зависеть, в частности, от будущих политических решений», — говорится в публикации.

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Ранее газета Financial Times предупредила о риске возникновения зимой перебоев в поставках газа в Европу.