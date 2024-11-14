ЦБ будет «плавно корректировать» ключевую ставку, когда позволит ситуация

При стабилизации обстановки с инфляцией Центробанк будет плавно менять денежно-кредитную политику, чтобы избежать резкого отклонения спроса от предложения. Об этом 14 ноября сообщил журналистам глава департамента ДКП Банка России Андрей Ганган.

По его словам, когда ситуация позволит перейти к смягчению ДКП, Центробанк не будет «одномоментно снижать ключевую ставку».

«Прогноз роста спроса, в том числе потенциального, связанного с использованием сбережений, накопленных гражданами, тоже будет учитываться так, чтобы он был соразмерен с теми возможностями предложений, которые будут в тот момент», — цитирует представителя ЦБ «Интерфакс».

Ганган отметил, что регулятор будет плавно корректировать траекторию ключевой ставки, «чтобы потенциальный рост спроса по-прежнему соответствовал возможностям предложения». Это, по его словам, поможет избежать повторения ситуации, когда уровень спроса не соответствует возможностям производства товаров и услуг.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в ЦБ ожидают снижение инфляции до 4 процентов в 2026 году. Об этом в конце октября заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Согласно прогнозам, по итогам 2025 года годовая инфляция составит 4,5 процента.