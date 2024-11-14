Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 100 рублей. Американская валюта поднялась выше этого уровня впервые за несколько месяцев, свидетельствуют данные торгов.

В моменте доллар поднимался до 100,76 рубля. По состоянию на 15:37 по московскому времени курс составил 97,4 рубля за доллар США (+1,26%).

Евро в среду также растет к рублю. В 15:39 по московскому времени европейская валюта торговалась по 105,12 рубля (+1,03%).

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Юань поддержал тенденцию. Курс китайской валюты вырос на 0,8%, до 13,77 рубля.