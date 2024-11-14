Цены на газ в Европе превысили $500

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг превысила $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 28 ноября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост с начала дня составляет около 5%.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $500,5 за 1 тыс. куб. м, или €45,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа в Европе растет на фоне значительного роста отбора из европейских подземных хранилищ (ПХГ), который почти в 50 раз превышает закачку. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 92,58% (на 0,54 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 102,76 млрд куб. м газа.

Кроме того, накануне австрийская OMV заявила о получении положительного для себя решения в зарубежном арбитраже по спору с "Газпром экспортом" и взыщет присужденные ей 230 млн евро за недопоставку газа по контракту в Германию с российской компании в счет платежей по договору на поставку в Австрию. В связи с этим OMV ожидает ухудшения отношений между компаниями по австрийскому контракту вплоть до прекращения поставок газа.