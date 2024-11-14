В ЦБ оценили темпы роста инфляции

ЦБ РФ пока не наблюдает устойчивого замедления инфляции, в начале ноября рост цен продолжался высокими темпами.

Об этом сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики.