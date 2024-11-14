В Германии операторам СПГ-терминалов запретили принимать российский газ

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии потребовало от оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) отказаться от российского топлива. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо.

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Согласно документу, немецкое ведомство просит компанию Deutsche Energie Terminal, которая управляет четырьмя СПГ-терминалами в ФРГ, не принимать никакие поставки СПГ России до последующих указаний. Это произошло после того, как компания уведомила власти о том, что планирует 17 ноября загрузить российский СПГ в Брунсбюттеле. В министерстве подчеркнули, что отказ от СПГ РФ необходим для защиты государственных интересов и для обеспечения независимости Германии и Европейского союза от российского газа.

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В минэкономики ФРГ заявили FT, что было бы верно говорить, что Германия не импортирует газ из России. Однако, компания SEFE (Securing Energy for Europe, бывший Gazprom Germania) до сих пор имеет долгосрочный действующий контракт на поставки сжиженного газа с «Ямал СПГ».

Закупки российского газа (в отличие от нефти и угля) Евросоюз юридически не запрещал. Однако введенные весной 2022 года антироссийские санкции фактически лишили страны ЕС возможности перечислять евро в виде платежей за газ.