Половина скидок на распродажах в России оказалась фейком

Эксперты и представители торговых площадок, опрошенные «Известиями», заявили, что около половины скидок в распродажу «11.11» - ненастоящие. Сервис «Авито» не допустил до участия в распродаже четыре миллиона из девяти миллионов объявлений из-за фальшивых скидок.

По словам собеседников «Известий», продавцы часто завышают цены на свои товары за месяц до распродажи, а в саму распродажу возвращают среднюю стоимость. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, перед распродажами повышаются цены на 50–65 процентов товаров.

В пресс-службе Wildberries заявили, что в 2024 году попыток обмана на распродажах стало больше. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, примерно половина скидок во время распродаж на крупных онлайн-площадках - фальшивые.

«Обычно это выглядит так. Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже - до 30 процентов. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена», - рассказал эксперт.

В Wildberries подчеркнули, что модели с искусственным интеллектом (ИИ) позволяют площадке с высокой точностью прогнозировать реальную стоимость товара и оперативно находить манипуляции ценой. В самых сложных случаях модерация осуществляется в ручном режим, подчеркнули в компании.

Представители Ozon сообщили, что в распродажах маркетплейса могут участвовать только те продавцы, которые добавили скидку определенного размера к медианной цене товара за последние 30 дней до добавления в акцию.

Более 75 процентов россиян, ранее принявших участие в опросе SuperJob, назвали распродажи в «Черную пятницу» обманом. Всего девять процентов опрошенных сочли, что во время этой акции продавцы делают честные скидки. При этом респонденты-женщины чаще мужчин верят в честные скидки.