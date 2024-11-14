ЦБ высказался об идее о согласовании денежно-кредитной политики с кабмином

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил обязать Банк России согласовывать денежно-кредитную политику (ДКП) с правительством, узнали «Ведомости».

В РСПП указали, что бизнес обеспокоен высокой ключевой ставкой и считает, что подготовка официальных отзывов на основные положения ДКП позволит Кабинету министров контролировать ее соответствие целям социально-экономического развития страны.

В ЦБ назвали предложение опасным и выразили уверенность, что регулятор должен реализовывать ДКП самостоятельно и независимо.

«Основная цель нашей ДКП — поддерживать ценовую стабильность, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста... Но эффективно решать эту задачу возможно только, если Банк России проводит денежно-кредитную политику независимо, исходя из объективной оценки складывающихся условий и рисков, а также оперативно реагируя на изменение этих условий», — говорится в сообщении Банка России, которое приводит РИА Новости.

По мнению регулятора, предложенные РСПП изменения могут поставить под сомнение способность Банка России в будущем своевременно принимать самостоятельные решения, необходимые для сдерживания инфляции.