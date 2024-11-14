В России разработали стратегию для ускорения рождаемости

В России подготовлен проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года, в котором предлагается улучшить правила предоставления маткапитала и жизнь многодетных семей, повысить эффективность выплаты алиментов, а также ввести поощрения для дедушек и бабушек с большим количеством внуков. Об этом со ссылкой на документ пишет РБК.

Участие в работе над документом, по данным Минтруда, приняли «практически все ведомства», а также ведущие демографические научные школы - Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, кафедры народонаселения, социологии семьи и демографии МГУ, Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС и представители «родительского сообщества».

Стратегия «предполагает определение общего видения проблем и подходов к их решению», реализация ее рассчитана на два этапа. На первом - с 2025 до 2030 года - запланировано совершенствование федерального и регионального законодательства в сфере семейной и демографической политики, начало действия ключевого нацпроекта «Семья» и корректировка госпрограмм. Второй этап - с 2031 по 2036 год - также предполагает выполнение плана мероприятий по реализации стратегии, но расписан не так детально.

Путин уверен, что счастье в детях

В документе заложено совершенствование правил предоставления материнского капитала и донастройки ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и социального контракта, а также улучшение механизмов предоставления различных региональных и муниципальных выплат по принципу «социального казначейства». Также предполагается повышение эффективности выплаты алиментов.

Одним из пунктов демографической стратегии стало и улучшение жилищных условий для семей с детьми. В том числе: развитие арендного и социального жилья для молодых семей и семей с детьми, поддержка строительства доступного жилья, совершенствование порядка предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, а также расширение условий для совместного проживания в общежитиях вузов студентов, имеющих детей.

При этом студентам в стратегии уделено особое внимание. В частности, предполагается создание условий для студенческих семей и студентов с детьми в период обучения - предоставление индивидуального плана учебы, специальные выплаты, развитие в образовательных организациях инфраструктуры комнат матери и ребенка, а также групп кратковременного пребывания детей.

В стратегии отмечена и необходимость создания медиаконтента с многодетными семьями, в том числе в рекламных кампаниях, и «качественного позитивного контента» для семей с детьми в интернете. Предполагается и введение общественных наград для «многодетных и многовнуковых» дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек.

Оценка результатов реализации стратегии будет происходить через контроль достижения ее ключевых показателей, в том числе увеличения суммарного коэффициента рождаемости (среднее число детей на одну женщину) с 1,41 по итогам 2023 года до 1,6 к 2030 году и 1,8 к 2036 году.

По словам опрошенных изданием экспертов, стратегия фиксирует новый с политической точки зрения сюжет - то, что вся экономическая и инфраструктурная политика должна исходить из создания более комфортных условий для семей с детьми.

Напомним, что ранее в Российском государственном социальном университете разработали параметры налога на бездетность для мужчин и женщин. По расчетам экспертов, такой налог может быть комплексным: к примеру, к подоходному налогу людей, у которых нет детей, предлагается приплюсовать три процента, к налогу на наследство - пять процентов, на имущество - 0,5 процента.

Позже директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что налоговые поступления с семьи без детей должны составлять 30-40 рублей. По его словам, эти деньги могли бы пойти на «содержание дополнительного ребенка в чужой семье».