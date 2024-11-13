Ряд российских регионов договорились о фиксации цен на сливочное масло

Пресс-служба ФАС сообщила о том, что в 21 регионе России было достигнуто соглашение о добровольной фиксации цен на сливочное масло. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что соглашения были подписаны между региональными властями и местными предпринимателями. Благодаря этим договоренностям власти планируют стабилизировать цены на масло, а также повысить доступность продукта для россиян. В частности, соглашение уже было подписано в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, Коми, Крыму, ДНР, ЛНР, а также в Ставропольском и Хабаровском краях.

Таким образом, министерство сельского хозяйства Тамбовской области и ООО «Маслозавод "Дружба"» договорились зафиксировать оптово-отпускную цену на масло «Традиционное» 82,5% жирности до конца 2024 года. Такой же документ был подписан с ОАО «Орбита» и ООО «Бондарский сыродельный завод».

В Новосибирской области договоренность подписали представители Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, а также сеть магазинов «Продсиб» и ООО «Мегаторг». Согласно документу, при выставлении розничной цены на одну из позиций масла предприниматели должны будут не превышать торговую наценку в 10% до конца 2024 года.

В Саратовской области договор подписали в ООО «Глория-Маркет», ООО «Мидгард» и ООО «Сокур Торг». Документ ограничивает наценки до 5% сроком до апреля 2026 года, и распространяется не менее чем на одну товарную позицию сливочного масла.

Ранее в Совфеде назвали одну из причин роста цен на сливочное масло.