Биткоин обновил исторический максимум

Стоимость биткоина 13 ноября поднялась выше 90 тысяч долларов, тем самым обновив исторический максимум. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 17:31 по московскому времени биткоин дорожал на 5,36% за сутки до 90 088 долларов. Максимальный показатель за сутки составил 91 тысячу долларов, что стало новым рекордом.

При этом, согласно данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за сутки выросла на 6,49% до 90 954 долларов.

Напомним, что биткоин показывает рост уже девятый день подряд.