Деньги уже не спасти: эксперт объяснил, когда ждать крах доллара

Американская администрация в лице уходящего президента Джозефа Байдена и его приспешников имеет все шансы войти в историю, как команда людей, при которых доллар превратился в никому не нужную зелёную бумагу.

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О том, что в США сложились все предпосылки для краха национальной валюты, рассказал доктор экономических наук Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, последний рубеж перед обвалом валюты может быть перейден в случае запуска нового пакета прямой финансовой помощи американской экономики. Всё дело в том, что прошлые раунды накачки системы ничем не обеспеченной денежной массой практически не дали никаких результатов. Кризис получилось отсрочить, но вместе с тем и усугубить.

Перезапустить американскую экономику с помощью «денег с вертолёта» не получилось. Почти все средства, которые простым людям выплатило правительство, ушли в спекуляции на фондовый рынок. Именно из-за этого так раздулась капитализация биржевых компаний и ставит очередные рекорды цифровая валюта биткоин. Все деньги ушли туда.

Реальный сектор как был недокредитован и недофинансирован, так и остался. Перенести производства обратно и сделать из США промышленную империю сродни Китаю не удалось. Так что теперь, когда деньги по сути зависли в фондовых пузырях, остаётся лишь ждать, когда они лопнут.

Как считает Катасонов, в том, что этот обвал, как и крах доллара уже неизбежен и в том, что все эти деньги уже не спасти, виноваты правители Америки, которые больше столетия шли на поводу у Федеральной резервной системы, которая сознательно загоняла в долги сначала только Штаты, а затем и весь мир. Так что крах будет на совести банкиров.