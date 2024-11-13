Цены на нефть упали ниже 71 доллара за баррель

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость январского фьючерса на эталонный сорт нефти Brent впервые с октября упала ниже 71 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки.

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На минимуме она доходила до 70,83 доллара. Баррель сорта WTI падал до 67,02 доллара. После кратковременного снижения оба фьючерса подорожали практически на доллар.

Как Китае, укрепления доллара США и опасений по поводу избыточного предложения на рынке.

Также на них давит очередное, четвертое подряд понижение прогноза по росту спросу от ОПЕК. На этот раз сокращение на 2024 год составило 110 тысяч баррелей в день, а на 2025-й — 103 тысячи баррелей.

Глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон предполагает, что настроения на рынке изменятся в случае нового переноса повышения добычи ОПЕК+, особенно, если задержка будет продолжительной, а также при введении США санкций против Ирана. Избранный глава Белого дома Дональд Трамп говорил о необходимости усилить давление на Иран, но в каком виде оно будет реализовано и коснется ли поставок нефти, неизвестно.