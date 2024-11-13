$97.960104.25-0.60
Войти в почту

Минэнерго предложило снять запрет на экспорт бензина из России

В Минэнерго подготовили и внесли в правительство России предложение снять запрет на экспорт бензина из страны на фоне стабилизации цен на внутреннем рынке.

Минэнерго предложило снять запрет на экспорт бензина из России
© ТАСС

Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения – они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", – приводит слова Цивилева ТАСС.

В России в начале сентября приняли меры, которые обеспечили стабилизацию цен на топливо. Меры рассчитаны на долгосрочный период. Специалисты министерства энергетики отметили, что формирования достаточных запасов в размере 2 миллионов тонн бензина и 3,5 миллиона тонн дизеля прошли успешно.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в РФ нет угрозы резкого роста цен на бензин или дизель, так как российский рынок полностью обеспечен топливом. Новак подчеркнул, что при любом решении получится обеспечить рынок нефтепродуктами на 100%.

Экономика
Сергей Цивилев
Александр Новак
Минэнерго России