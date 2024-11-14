Слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что американский сжиженный природный газ (СПГ) якобы обходится Евросоюзу дешевле российского, следует понимать не экономически, а политически.

Об этом заявил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Вопрос цены можно рассматривать под разными углами. Можно рассматривать экономически в долларах или евро, а можно с политической точки зрения. Геополитическая зависимость от российского газа может быть очень дорогой в политическом или геополитическом смысле", - полагает он.

По его словам, "рыночная цена газа может двигаться вверх или вниз, но зависимость от российского газа может оказаться для ЕС очень дорогой". Мамер не уточнил, как на Евросоюз, по мнению Еврокомиссии, повлияет зависимость от газа США.

Вучич: покупающим СПГ у США странам придется просить газ у России

Фон дер Ляйен на неформальном саммите ЕС в Будапеште в октябре заявила, что ЕС намерен искать пути сближения с будущей администрацией Дональда Трампа, в том числе принимая на себя обязательства по увеличению закупок американского СПГ, который якобы "дешевле российского". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что цена на СПГ определяется рыночными механизмами, а не страной происхождения газа. По ее словам, заявления главы Еврокомиссии - "это чистой воды популизм".

Ранее уходящая 1 декабря в отставку еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признала, что с августа 2024 года закупки странами ЕС российского СПГ резко выросли. Она призвала страны ЕС, "выступая с моральной позиции", оказать давление на свои компании, закупающие СПГ, чтобы они перестали покупать российский газ. Она призвала не допустить ухудшения европейской статистики, чтобы данные не показали в 2024 году рост закупок по сравнению с 2023 годом.

Источники в Брюсселе ранее сообщили, что сразу после завершения председательства Венгрии в Совете ЕС 31 декабря этого года и перехода председательства к Польше с 1 января Евросоюз форсированными темпами приступит к разработке 15-го пакета санкций против России. Как ожидается, он будет включать новые крупные ограничения для европейского бизнеса по закупкам и реэкспорту российского СПГ, а также по обслуживанию российских газовых танкеров.