Мишустин обсудил с генсеком ООН реформирование финансовой системы мира

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, как должна реформироваться глобальная финансовая система.

Его слова приводит ТАСС.

«Были рассмотрены приоритетные задачи реформирования мировой финансовой архитектуры», — сообщили в пресс-службе российского правительства.

Отмечается, что акцент был на том, чтобы повысить роль государств глобального Юга и Востока.

В среду, 13 ноября, Мишустин встретился с Гутерришем в рамках поездки в Баку, где проходит 29-я сессия Конференции ООН по изменению климата (COP29). Отмечалось, что стороны уделили особое внимание взаимодействию по климатической повестке, в том числе по выполнению положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 1992 года и Парижского соглашения по климату от 2015 года.