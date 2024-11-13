Карты «Мир» начнут работать на территории Ирана

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в стране с января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько дней назад Фарзин сообщил, что систему «Мир» соединили с иранской системой платежной системой Shetab. Благодаря этому с иранских карт можно будет снимать деньги в России.

Фарзин назвал это шагом к дедолларизации и упрощению взаиморасчетов между Россией и Ираном. Сообщалось, что на втором этапе интеграции туристы из РФ смогут снимать в Иране наличные с карт российских банков.

Ожидается, что на третьем этапе иранскими картами Shetab можно будет оплачивать покупки и услуги на территории России, а российскими - на территории Ирана. Также Москва и Тегеран обсуждают объединение национальных систем передачи финансовых сообщений.