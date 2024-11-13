Впервые с 1998 года: ЦБ предупредил о резком сокращении налички

Объём налички в России сократится на 0,2 триллиона рублей.

© Deita.ru

Такой прогноз сделал Центральный банк страны, сообщает ИА DEITA.RU.

Как полагают в регуляторе, сокращение наличных денег в обороте произойдёт по результатам текущего года. Как отметили специалисты, уменьшение объёма налички не регистрировалось в России с 1998 года.

Согласно оценкам экспертов, двумя главными причинами сокращения наличных денег в стране являются закрепление высокой ключевой ставки ЦБ и стремительное развитие и распространение безналичных платежей.

Как пишут РИА Новости, ожидается, что во втором полугодии 2024 года россияне будут менее активно переводить свою наличность на банковские вклады, однако, общий тренд уменьшения физических денег в обороте это не изменит.

Как объяснили специалисты, повышение ключевой ставки и её долгое сохранение на высоком уровне приводит к росту доходности по депозитам, что побуждает население доставать свои сбережения «из-под матраса» и нести в банк.