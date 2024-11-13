Инфляция: от чего зависит и как ею управлять

Ранее Банк России поднял ключевую ставку до 21% годовых и заявил о возможности ее дальнейшего увеличения. Одной из причин перехода к жесткой денежно-кредитной политике регулятор назвал рост инфляции. Что такое инфляция, от чего она зависит и как ее можно регулировать, разбиралось издание Life.

По данным Центробанка России, годовая инфляция к октябрю составила 8,4% и инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в своем заявлении после заседания Совета директоров, где было принято решение о рекордном повышении ключевой ставки до 21%, отметила, что рост цен в России связан с дефицитом предложения.

Виды инфляции

Инфляция - это обесценивание денежных средств, которое ведет к росту цен на товары и услуги. Таким образом, на одну и ту же сумму можно купить уже меньше. Однако даже при снижении инфляции цены расти не перестают, просто их рост замедляется. Чтобы цены начали снижаться, нужна дефляция - процесс, когда деньги дорожают, а товары и услуги дешевеют.

Самым популярным методом измерения инфляции является индекс Ласпейреса. Он рассчитывается по формуле ИПЦ = С1 / С0, где С1 - стоимость фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода, а С0 - стоимость фиксированного перечня товаров и услуг в ценах предыдущего периода.

Выделяют несколько видов инфляции: низкая (до 6% в год), умеренная (от 6 до 10% в год), высокая или галопирующая (от 10 до 100% в год) и характеризующаяся стремительным ростом цен гиперинфляция. В крайних случаях гиперинфляции люди начинают избегать использования денег и переходят на бартер.

Рост и падение цен

Инфляция растет, когда наблюдается увеличение объемов свободных денежных средств в экономике из-за уменьшения процентных ставок по кредитам, снижения налогов, сокращения объемов производства, увеличения государственных расходов, повышения заработной платы.

Растущая инфляция приводит к снижению покупательской способности, падению реальных доходов и темпов экономического роста. Однако дефляция также несет в себе негативные последствия. Из-за снижения цены на конечный продукт компании вынуждены уменьшать расходы, чтобы сохранить прибыль, а это приводит к сокращению зарплат и, как следствие, росту безработицы.

При этом укрепление национальной валюты также приводит к снижению инвестиций со стороны компаний и сокращению потребительских расходов у населения, предпочитающего сбережения. Все это вызывает падение спроса и, соответственно, сокращение производства.

Меры по снижению инфляции

Регулированием и сдерживанием инфляции занимается государство, контролируя эмиссию и изменяя ключевую процентную ставку для снижения кредитной активности населения. Также государство может регулировать и замораживать цены на некоторые товары и повышать налоги.

При этом нормальная инфляция, 4% в год, полезна для экономики, так как стимулирует рынок, низкая нежелательна, она не дает расти экономике, а высокая опасна.

Для потребителей отрицательными последствиями высокой инфляции является снижение реальных доходов, более высокий процент при оформлении новых кредитов, обесценивание сбережений. А для экономики в целом это нарушение хозяйственных связей, сокращение производства и занятости, повышение издержек производства, рост безработицы, повышение налогов и падение уровня жизни населения.