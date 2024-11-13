Названы страны G20 с самым дешевым сливочным маслом

Индия заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» с самыми низкими ценами на сливочное масло. Купить пачку весом 200 граммов можно всего за $1,37, пишет РИА Новости.

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Второе место в рейтинге заняла Венгрия. Покупка сливочного масла в этой стране обойдется в среднем в $1,76. Топ-3 замыкает Португалия с $1,9. В пятерку также вошли США ($1,94) и Польша ($1,96).

Россия заняла восьмое место среди стран G20 по доступности сливочного масла с точки зрения цены. Средняя стоимость пачки весом 200 граммов составляет $2,09.

Средняя цена сливочного масла в проанализированных государствах составила $2,78.

Участниками «Группы двадцати» являются: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.