Рынки Европы показали худший дневной результат на фоне победы Трампа

Общеевропейский индекс Stoxx 600 завершил день снижением на 2,01%, продемонстрировав самое большое дневное снижение с начала августа на фоне одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа. Большинство секторов и основных бирж оказались на отрицательной территории, сообщает телеканал CNBC.

По оценкам экспертов, европейские рынки снизились, поскольку инвесторы оценивали, что предстоящее возвращение Трампа в Белый дом может означать для экономики региона.

Тем временем, акции горнодобывающей промышленности возглавили падение, потеряв около 4%, в то время как ценные бумаги технологических компаний были единственным исключением, поднявшись на 0,04% к концу торгового дня в Лондоне.

Инфляция в Германии выросла на 2,4% в октябре, подтвердив предварительные прогнозы, свидетельствуют данные статистического управления. Согласованный индекс потребительских цен вырос на 1,8% в сентябре. Показатели инфляции согласованы в зоне евро и Европейском союзе для обеспечения сопоставимости.