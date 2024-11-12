Алиев рассказал о просьбах поставлять газ в Европу

Еврокомиссия попросила поставлять азербайджанский газ в Европу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на климатической конференции ООН в Баку.

Об этом пишет Politico.

«Им понадобился наш газ в связи с изменившейся геополитической ситуацией, и они попросили нас помочь», — сказал Алиев.

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Ранее агентство Bloomberg писало, что компании из Венгрии и Словакии договариваются с Азербайджаном о поставках газа через Украину.